BUNDESBANK: SIAMO A RISCHIO

lunedì 17 febbraio 2020BERLINO - L'epidemia di coronavirus in Cina rappresenta un rischio per l'economia tedesca. Lo spiega la Banca centrale tedesca, indicando un calo della domanda dalla Cina. ''Un calo temporaneo della domanda aggregata in Cina potrebbe frenare l'attività di esportazione tedesca'', scrivono gli esperti nel Rapporto mensile della Bundesbank per il mese di febbraio. La seconda economia mondiale è un mercato chiave per le merci prodotte in Germania. Allo stesso tempo, la Cina produce numerosi prodotti, anche per l'ulteriore lavorazione in altri Paesi.''Le precauzioni di sicurezza che sono state introdotte a causa del coronavirus potrebbero influenzare alcune catene del valore globali, portando a colli di bottiglia nelle forniture in singoli settori in Germania'', spiega la Banca. Dopo una debole fine del 2019, la Banca centrale non prevede cambiamenti economici radicali in Germania nel corso del primo trimestre di quest'anno. L'economia tedesca è scivolata in una fase di stasi nel 2019, dopo anni di boom - anche a causa dei conflitti commerciali internazionali, che hanno colpito soprattutto il settore industriale orientato all'esportazione del Paese.