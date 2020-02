RENAULT CHIUDE LE FABBRICHE?

lunedì 17 febbraio 2020Il gruppo Renault non esclude la possibilita' di chiudere degli stabilimenti in Francia per risanare i conti. Lo scrive il quotidiano ''Les Echos'', spiegando che il costruttore automobilistico sta lavorando per preparare un piano volto a ridurre i costi fissi del 20 per cento. L'amministratore delegato ad interim, Clotilde Delbos, ha fatto sapere che a maggio saranno presentati dei progetti destinati a ''ottimizzare l'impronta industriale e ad utilizzare al meglio l'alleanza con Nissan e Mitsubishi''. In merito a possibili esuberi, Delbos ha dichiarato che la dirigenza non ha ''nessun tabu''' e non esclude nessuna opzione. ''E' chiaro che non si potra' raggiungere l'obiettivo senza toccare un minimo le 180mila persone impiegate nel gruppo'', ha poi aggiunto l'attuale amministratore delegato. Renault prevede anche una revisione dei suoi attivi non strategici, come ad esempio la partecipazione dell'1,6 per cento che detiene attualmente nel marchio Daimler. Delbos ha dichiarato che al momento non e' prevista una revisione degli equilibri con il partner Nissan, detenuto al 43 per cento da Renault. Il costruttore francese prevede un nuovo calo del margine operativo per quest'anno compreso tra il 3 e il 4 per cento, contro il 4,8 per cento del 2019.