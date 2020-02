AUSTRIA: MAI PIU' SOPHIA

lunedì 17 febbraio 2020''Per me una cosa e' chiara: missione Sophia non esiste piu''' e ''si puo' parlare di tutto, ma non al largo delle coste libiche, non della ripresa di Sophia''. Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell'Ue. Da parte dell'Austria ''non c'e' nessun veto, ma siamo all'inizio di un negoziato e di una discussione molto seria'', ha assicurato Schallenberg. Vienna e' pronta alla ''sorveglianza aerea e di certo discuteremo anche di altri elementi. Ma per me una cosa e' chiara: operazione Sophia non esiste piu' e non ci sara' un'operazione umanitaria'', ha detto il ministro austriaco. Per l'Austria, al posto di Sophia e' necessario lanciare ''un'operazione intelligente che possa fare cio' che deve fare, cioe' controllare un embargo sulle armi. Possiamo parlare di tutto, ma non al largo delle coste libiche, non della ripresa di Sophia''. Schallenberg chiede ''qualcosa di nuovo. Se vogliamo davvero aiutare a imporre l'embargo alle armi, deve essere un'operazione militare e non un'operazione umanitaria'', ha concluso il ministro austriaco.