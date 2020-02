CRISI UE: RICETTA DI ORBAN

lunedì 17 febbraio 2020Il governo ungherese deve concentrare gli sforzi nella difesa dei posti di lavoro e nel ridurre le tasse su redditi e piccole imprese. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, nel suo discorso sullo ''stato della nazione'', ripreso dall'agenzia di stampa ''Mti''. Orban ha enumerato gli obiettivi di sviluppo del paese, all'insegna del motto ''l'Ungheria prima di tutto''. Grande enfasi e' stata messa sulla conservazione e sulla modernizzazione dei posti di lavoro. ''Se abbiamo lavoro, abbiamo tutto'', ha detto il premier. In termini di crescita ha affermato che ''l'economia europea, in particolare nell'eurozona, e' stagnante'', osservando che l'85 per cento delle esportazioni ungheresi vanno verso quei paesi. ''Questo significa che i loro problemi sono anche nostri'', ha continuato Orban. In questa prospettiva, secondo il capo del governo, l'Ungheria deve concentrare i suoi sforzi nella difesa dei posti di lavoro e per farlo e' necessario ridurre le tasse su redditi e piccole imprese. ''Inoltre dobbiamo tutelare il valore reale delle pensioni'', ha aggiunto il premier ungherese. A proposito della strategia di tutela delle famiglie, Orban spiega che le esenzioni dalla tassa sui redditi per le madri con almeno 4 figli ''hanno reso piu' facile la vita di 40 mila famiglie''. Sebbene il tema della fertilita' non sia stato incluso nella strategia di tutela familiare, il governo e' comunque riuscito ad affrontarlo e ha fare ''non uno, ma due passi in avanti''. ''L'obiettivo piu' importante e' rendere esami e trattamenti per la fertilita', cosi' come le medicine, accessibili gratuitamente a chi ne ha bisogno'', ha precisato il premier.