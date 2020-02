TOSCANA: BOOM ISCRITTI LEGA

lunedì 17 febbraio 2020FIRENZE - ''Un vero successo l'iniziativa del fine settimana in 200 gazebo'' in Toscana con ''oltre 1500 nuovi iscritti, tessere esaurite e piu' di 10.000 firme raccolte. Presto ci sara' una nuova campagna per il tesseramento''. Lo afferma la Lega in un comunicato dedicato alla campagna di tesseramento fatta nel fine settimana anche in Toscana. ''Siamo molto soddisfatti - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - per il pieno successo avuto dalla nostra iniziativa che ha visto impegnati i nostri sostenitori e militanti in oltre 200 postazioni, sparse in tutta la Toscana. A testimonianza della vicinanza della gente abbiamo terminato le tessere ed a fine giornata sono risultati oltre 1.500 i nuovi iscritti al partito, mentre piu' di 10.000 persone hanno voluto aderire alla nostra raccolta firme per chiedere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'abolizione della carica di Senatore a vita e l'introduzione di un sistema elettorale basato sul maggioritario uninominale''. ''Visto il sold out a livello di tessere - conclude Daniele Belotti nella stessa nota - torneremo, quindi, presto in piazza per soddisfare le molte richieste di chi, tra sabato e domenica scorsi, non ha avuto modo d'iscriversi al nostro partito''.