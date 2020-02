RECESSIONE ARRIVA NELLA UE

lunedì 17 febbraio 2020Crescita zero, per la Germania, nell'ultimo trimestre del 2019: l'istituto di statistica generale ha certificato la stagnazione della locomotiva tedesca di fine anno. E anche le prospettive per quello in corso non sono prive di insidie, dal momento che ancora non e' chiaro a nessuno quanto il coronavirus incidera' sulla performance dei prossimi mesi, a partire ovviamente dall'impatto su Pechino. La Deutsche Bank ha gia' previsto, proprio a causa del Covid-19, una recessione tecnica nei primi tre mesi del 2020 a Berlino. Con la Germania ferma, frena anche il resto d'Europa. Stando ai dati dell'Eurostat, negli ultimi tre mesi del 2019, i 27 stati (e i dati coincidono con quelli dell'eurozona) hanno registrato soltanto un aumento del 0,1% del Pil. L'Italia e' penultima in classifica, con un -0,3%, prima della Finlandia, andata lievemente peggio con un -0,4. Anche la Francia ha visto un calo del 0,1%. Ma sono questi gli unici tre stati in territorio negativo. Sul quadro italiano e' Confindustria a parlare di un inizio del 2020 stagnante: ''l'Italia inizia anche il 2020 senza crescita - ha affermato - con una sostanziale stagnazione, che segue la flessione di fine 2019''.