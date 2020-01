REFERENDUM SVIZZERA: STOP UE

giovedì 30 gennaio 2020L'immigrazione in Svizzera e' aumentata. Nel corso del 2019 le immigrazioni sul territorio elvetico e' stata di 55.000 persone facendo cosi' salire a 2,1 milioni il numero della popolazione straniera all'interno della Confederazione, ovvero circa un quarto degli 8,5 milioni di abitanti complessivi. In Svizzera il prossimo 17 maggio, come da decisione dal Consiglio federale su iniziativa dell'UDC, si terra' il referendum ''Per un'immigrazione moderata'' (''Iniziativa per la limitazione'') che potrebbe portare alla fine della libera circolazione con l'Unione Europea. Secondo i recenti studi, l'immigrazione in arrivo dall'UE e dai Paesi EFTA, ovvero Islanda, Norvegia e Liechtenstein, e' aumentata di quasi 32.000 persone. La crescita, in particolare data dagli arrivi da Bulgaria e Romania, e' dovuta a seguito della piena apertura del mercato del lavoro in Svizzera avvenuta nel giugno 2019. La maggior parte dei cittadini dell'UE che vivono all'interno della Confederazione elvetica provengono da Italia, Germania, Francia, Portogallo e Kosovo. Il referendum sara' vincolante. Gli elettori decideranno se la Svizzera dovra' riprendere il controllo unilaterale dell'immigrazione e quindi abrogare il patto di libera circolazione con l'UE entrato in vigore nel 2007. Se la maggioranza della popolazione votera' per abrogare la libera circolazione, le autorita' di Berna avranno un anno per negoziare la fine dell'accordo con Bruxelles.