CINA: DISASTRO CINEMA CHIUSI

giovedì 30 gennaio 2020Anche l'industria cinematografica globale sta subendo gli effetti del coronavirus: il governo cinese ha chiuso decine di migliaia di cinema, uno stop che rischia di pesare in modo sensibile sugli incassi complessivi del box office mondiale. Nel 2019 l'industria cinematografica ha incassato nel modo la cifra record di 42,5 miliardi di dollari, con picchi in alcuni mercati chiave, in particolare proprio quello cinese che ha contribuito con 9,2 miliardi di dollari. La chiusura di quasi tutte le sale del Paese per un'epidemia che potrebbe durare fino a maggio, sta ora provocando un danno economico che, stando all'Hollywood Reporter, potrebbe sottrarre un miliardo di dollari di incassi al box office globale. Il coronavirus ha infatti colpito in uno dei momenti chiave della stagione cineamatografica in Cina: nell'ultimo decennio l'andare al cinema è diventato il passatempo preferito dai cinesi durante la settimana di festa del Capodanno Lunare, nota anche come 'Festa di Primavera'. Quest'anno il timore è di incassare cifre prossime allo zero almeno fino alla fine di febbraio. I pochi cinema rimasti aperti durante il weekend del 24-26 gennaio hanno guadagnato circa 2 milioni di dollari, secondo una stima fatta da Artisan Gateway, un'agenzia di consulenza locale. Ciò a confronto con i 507 milioni generati nei primi tre giorni del capodanno lunare nel 2019, un record che prima dell'epidemia gli analisti erano sicuri sarebbe stato infranto nel 2020.