CINA: 170 MORTI 1.239 GRAVI

giovedì 30 gennaio 2020E' di 170 morti e 7.736 infettati, di cui 1.239 in gravi condizioni, il bilancio delle vittime in Cina del nuovo coronavirus di Wuhan. Lo hanno riferito i media ufficiali cinesi, confermando che il VIRUS si è ormai esteso a tutte le province. Sul totale dei morti, 162 sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. I casi registrati all'estero sono invece una settantina, distribuiti in una ventina di Paesi, con la trasmissione del VIRUS da persona a persona registrata in Giappone, Germania, Taiwan e Vietnam. Oggi l'Organizzazione mondiale della sanità riunirà nuovamente il comitato degli esperti per decidere se dichiarare l'epidemia una emergenza su scala internazionale. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riferito che l'organizzazione è ''profondamente rammaricata'' per aver definito in molti rapporti della scorsa settimana il rischio legato al coronavirus ''moderato'', invece che ''alto''. Nella notte, Lufthansa, KLM, Finnair, American Airlines e IndiGo si sono unite al crescente numero di compagnie aeree che hanno deciso di sospendere tutti i voli diretti o in partenza dalla Cina.