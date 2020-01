10 ANNI PER AVERE IL VACCINO

mercoledì 29 gennaio 2020In Cina i casi di persone contagiate da coronavirus aumentano e si avvicinano velocemente alle 6.000 mentre le persone decedute superano la soglia delle 130. Numeri impressionano perché il contagio ha superato nella Repubblica Popolare quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatosi a quota 5.327. Per i possibili effetti del cosiddetto coronavirus 2019-nCoV, partito dalla città cinese di Wuhan, la megalopoli da 11 milioni di abitanti, si sta mobilitando la ricerca a livello internazionale. Dall'Università di Padova segue le concitate operazioni il virologo di fama mondiale, il dottor Giorgio Palù, già direttore del Laboratorio regionale di Microbiologia di Padova, ed oggi specialista in oncologia e patologia generale presso la Casa di cura Villa Maria di Padova e Centro di medicina, network di strutture sanitarie private e convenzionate del Veneto. E su un nuovo vaccino in tempi brevi Palù spiega che ''Il periodo per produrre un vaccino è normalmente di dieci anni perché deve essere sperimentato nell'efficacia e deve anche essere innocuo. Anche se per alcune emergenze come quella dell'ebola dell'Africa occidentale sono stati utilizzati, per ragioni etiche, dei vaccini che comunque erano già stati testati in precedenza.In questo caso quindi non possiamo parlare ancora di vaccino ma di misure di controllo epidemico e di prevenzione igienico-sanitaria (misure di protezione, disinfezione, isolamento, quarantena) e sociali''.