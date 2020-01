CODACONS: BLOCCARE VOLI CINA

mercoledì 29 gennaio 2020Il Codacons chiede all'Enac di bloccare tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina, sulla scia della decisione di British Airways di sospendere tutti i voli da e per il colosso asiatico per l'emergenza legata al coronavirus. ''La decisione di British Airways ha fatto da apripista e, come già successo in situazioni analoghe, nelle prossime ore altre compagnie aeree di tutto il mondo adotteranno provvedimenti analoghi'', spiega il Codacons. ''L'esigenza di tutelare i cittadini ed evitare il diffondersi del VIRUS anche in Italia impone l'adozione di misure urgenti, che devono partire proprio dalla sospensione dei collegamenti aerei: per questo chiediamo che in questa fase delicata l'Enac blocchi nel nostro paese i voli da e per la Cina, attualmente operati da diverse compagnie tra cui Alitalia, Air China e China Eastern, a tutela della salute pubblica e fino a che non vi saranno adeguate garanzie per i passeggeri'', conclude l'associazione.