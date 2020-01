CORONA VIRUS: 44.000 MALATI

mercoledì 29 gennaio 2020MILANO - ''Gabriel Leung, Preside della Facoltà di Medicina dell’Hong Kong University, uno dei più grandi esperti al mondo di sanità pubblica, parla di cifre impressionanti. Come già accaduto ai tempi della SARS, le notizie affidabili non arrivano dalla Cina, ma da altri Paesi. È di questa mattina una conferenza stampa del Preside della Facoltà di Medicina dell’Hong Kong University, Gabriel Leung, uno dei più grandi esperti al mondo di sanità pubblica, che stima che nella data di sabato 25 gennaio il numero di persone infettate da coronavirus nella sola Wuhan ammontava a 44.000 e che questo può porre le premesse per un’epidemia globale. Al momento, dice sempre il professore, si ritiene che il numero d’infetti raddoppi in Cina ogni 6 giorni, il che non è confortante. Il picco dell’infezione, nel caso non venisse bloccata, è atteso tra aprile e maggio. Queste osservazioni, che arrivano da una fonte estremamente qualificata, rendono ancora più importante qualsiasi sforzo volto a impedire l’arrivo del virus in Italia e, se malauguratamente dovesse arrivare, la sua diffusione. Nel frattempo il sindaco di Wuhan ha rassegnato le sue dimissioni''. (Roberto Burioni - Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Dottore di Ricerca in Scienze Microbiologiche Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia. Università San Raffaele - Milano)