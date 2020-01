MELONI: VINCERE IN CALABRIA

giovedì 16 gennaio 2020''Con Salvini non ci rubiamo i voti. Il mio obiettivo e' quello di vincere in Calabria e dopo di vincere al Governo della nazione. Io che sono di destra dico che lui fa molte cose che condivido e sicuramente abbiamo politiche compatibili. Possiamo governare insieme proprio perche' su molte questioni del nostro tempo la vediamo in modo conforme. Non identico, ma compatibile''. Lo ha detto a Crotone, parlando con i giornalisti, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. ''La partita - ha aggiunto - non e' scipparci i voti a vicenda. La partita finale, il mio obiettivo e' quello di andare alle elezioni politiche entro il 2020 anche grazie ai risultati delle regionali in Calabria ed Emilia Romagna e dare a questa nazione un governo bello, forte, coeso e capace di durare cinque anni. Per farlo servono numeri importanti e per averli e' inutile che noi, Salvini e Forza Italia ci scippiamo i voti tra di noi. E' molto utile se invece cerchiamo di allargare i margini del consenso della coalizione che e' quello che tento di fare''. ''Qui in Calabria - ha concluso Meloni - e' pieno di elettori di sinistra, di ex 5 stelle, anche di delusi che mi hanno detto che dopo 10 anni torneranno a votare''.