TURCHIA VUOLE PETROLIO LIBIA

giovedì 16 gennaio 2020La Turchia sta iniziando a inviare truppe in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli e continuera' a usare ''tutti i mezzi diplomatici e militari'' necessari per promuovere ''la stabilita''' nella regione. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a tre giorni dalla Conferenza di Berlino, quando incontrera' i leader dei paesi coinvolti nel dossier per trovare una soluzione al conflitto. Le parole del capo dello Stato di Ankara arrivano dopo che ieri il quotidiano britannico ''The Guardian'' ha reso noto che circa 2 mila ribelli siriani sono stati mobilitati dalla Turchia per contrastare l'offensiva su Tripoli dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, intensificatasi a partire dallo scorso dicembre. Erdogan, che con il Gna ha concluso lo scorso novembre due accordi in materia di cooperazione militare e di definizione dei confini marittimi, ha anche annunciato che la Turchia avviera' nuove attivita' di ricerca di risorse di gas nel Mediterraneo orientale. ''Inizieremo le attivita' di ricerca e perforazione gia' nel 2020, appena possibile, dopo l'attribuzione delle licenze'', ha dichiarato aggiungendo che la nave da ricerca sismica Oruc Reis sara' presto inviata nell'area. ''Nelle zone tra Turchia e Libia e' ora legalmente impossibile che vi siano attivita' di ricerca e perforazione o che transitino condotte senza l'approvazione di entrambe le parti'', ha sottolineato Erdogan.