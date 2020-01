LA FAZ AFFONDA LA RAGGI

giovedì 16 gennaio 2020BERLINO - Il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' critica la decisione del Comune di Roma di vietare la circolazione di tutti i veicoli alimentati a diesel al fine di combattere l'inquinamento. ''Sono pazzi questi romani!'', afferma la ''Frankfurter Allgmeine Zeitung'' facendo ironia sulla sigla latina ''Spqr'' (''Senatus populsque romanus''), ossia ''Il Senato e il popolo romano''. Il divieto di circolazione in vigore a Roma comprende, infatti, anche i motori diesel Euro 6, le cui emissioni inquinanti sono ''prossime allo zero''. Decisioni come quella dell'amministrazione capitolina, spesso mosse da ''interessi politici di natura personale, rischiano quindi di venire emulate e di ''piantare un chiodo sulla bara del diesel''. Secondo la ''Frankfuter Allgemeine Zeitung'', invece, ''non vi e' motivo di buttar via il diesel moderno''. Al contrario, tale combustibile emette ''circa il 20 per cento in meno di diossido di carbonio rispetto a un motore a benzina''. Pertanto, ''chiunque si lamenti delle emissioni inquinanti causate dal traffico dovrebbe quindi appoggiare il diesel''. La ''Frankfuter Allgemeine Zeitung'' nota poi come all'elevato livello di polveri sottili registrato a Roma in questi giorni abbiano contribuito le favorevoli condizioni meteorologiche. Infine, per combattere l'inquinamento, la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' invita i romani e gli italiani ad ammodernare il proprio parco auto, spesso troppo datato, e ad adottare soluzioni ecologiche per il riscaldamento degli edifici.