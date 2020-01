SU PRESCRIZIONE GOVERNO CADE

giovedì 16 gennaio 2020''Se siamo isolati lo vedremo in Aula''. Con queste parole il deputato renziano Gennaro Migliore, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alle dichiarazioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, commentando la spaccatura di ieri nella maggioranza in Commissione, ha parlato di 'Italia Viva isolata'. ''Il fatto che la rivendicazione della compattezza del Pd la faccia Bonafede, cioè chi ha firmato la legge insieme a Salvini, la dice lunga su quale sia il livello di adesione alla proposta giustizialista che cancella la PRESCRIZIONE da parte del Pd'', spiega Migliore. Che aggiunge: ''Quindi noi non siamo e per niente preoccupati, siamo dalla parte dei cittadini e ritorniamo alla riforma Renzi-Orlando, è più un problema del Partito Democratico giustificare il passaggio alla Bonafede-Salvini''. In Aula Italia Viva voterà come in Commissione? ''Mi pare evidente''. Il tema della PRESCRIZIONE mette a rischio il governo? ''Più che altro mette a rischio la Costituzione il fatto che non ci sia più il giusto processo e che non si preveda, come prescrive l'articolo 111 della Costituzione, la ragionevole durata del processo. Su alcuni diritti fondamentali bisogna essere coerenti e su questi cercare una maggioranza che rappresenti i reali interessi degli italiani'', conclude il deputato di Italia Viva.