MERCATO AUTO UE PRECIPITA

giovedì 16 gennaio 2020''I dati di dicembre confermano la fondamentale debolezza del mercato auto europeo che avrebbe chiuso l'anno in calo in assenza dell'ingente ricorso a vendite poco remunerative per il comparto automotive, già gravato dagli ingenti investimenti richiesti dalle pressanti sfide tecnologiche''. E' il commento di Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere ai dati Acea diffusi oggi. ''La perdita di 50.000 posti di lavoro nel 2019 – continua Cardinali – nell'industria automobilistica tedesca e il recente studio della Piattaforma nazionale sulla mobilità futura istituita dal governo tedesco, che paventa la perdita di ulteriori 400.000 posti nel prossimo decennio a causa della rapida transizione ai motori a basse emissioni confermano l'urgenza di una politica industriale europea a supporto del settore automobilistico continentale, che occupa quasi 14 milioni di persone''. In ''questo contesto – conclude Cardinali – Unrae auspica che l'ambizioso piano di investimenti da 1.000 miliardi di euro per il 'green deal', annunciato due giorni fa dalla nuova Commissione europea, possa fungere da catalizzatore per delle politiche integrate di sostegno all'industria auto Europea, sia sul lato della domanda sia dell'offerta, a partire dalle infrastrutture di ricarica e connettività, necessarie al raggiungimento degli sfidanti obiettivi di abbattimento delle emissioni''