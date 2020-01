FELTRI SCHIANTA REPUBBLICA

giovedì 16 gennaio 2020'Cari colleghi dell'Ordine, stamane il quotidiano Repubblica reca in prima pagina il seguente titolone di apertura: ''Cancellare Salvini''. Non credo che l'intenzione del titolista fosse quella di cancellare con la gomma il capo della Lega. È una frase minacciosa che incita al linciaggio. Cosa sarebbe successo se Libero avesse scritto a caratteri cubitali: ''Cancellare Segre''? Segnalo a voi, che non leggete i giornali ma processate i giornalisti politicamente scorretti, questa perla democratica e antifascista. Sono curioso di vedere se sanzionerete Carlo Verdelli che pure è un direttore stimabile. Cordiali saluti'. Il direttore di Libero, Vittorio Feltri pubblica in prima pagina sul suo quotidiano uno stralcio dell'esposto inviato che ieri all'ordine dei giornalisti, spiegando appunto di aver inviato l'esposto ''ai soloni della categoria dopo essere inciampato nel citato titolo di Repubblica dedicato al reprobo Matteo Salvini''. ''Noi di Libero - sottolinea Feltri - non vorremmo mai punire un collega, convinti come siamo che le libertà di pensiero e di stampa siano sempre da salvaguardare e da rispettare in ogni circostanza, purché le espressioni maneggiate dai cronisti non sconfinino, come in tal caso, nell'incitamento all'odio oppure, come in altri casi, nella diffamazione, che è un reato da perseguire penalmente e non deve riguardare i tribunalini di categoria, a mio giudizio poco raccomandabili essendo influenzati dalle ideologie.