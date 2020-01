TERREMOTATI ABBANDONATI

mercoledì 15 gennaio 2020La ricostruzione post-terremoto è ferma al palo e i sindaci sono pronti a scendere in piazza per protestare sotto il Parlamento e la sede del Governo. E' quanto avverte il presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani, Antonio Decaro parlando a nome del centinaio di sindaci riuniti a Roma nel complesso del San Salvatore in Lauro. ''Sono passati tre anni e la ricostruzione ancora non c'è, i cantieri sono fermi - protesta Decaro - Se tre anni fa ci avessero detto che ci volevano tre anni per la ricostruzione, avremmo fatto una mobilitazione nazionale. Oggi, invece, ci ritroviamo a tre anni dal terremoto con la ricostruzione che non è ancora partita''. I sindaci reclamano ''procedure più rapide, Che spero vengano accolte. Altrimenti - avverte il presidente dell'Anci - I sindaci sono pronti a scendere in piazza, sotto il Parlamento e sotto Palazzo Chigi. Le risorse ci sono, abbiamo speso pochissimo rispetto ai fondi messi a disposizione: il problema è essenzialmente procedurale''. Spiega Antonio Decaro: ''Basti un esempio: è stata fatta la proroga per l'emergenza, ma non quella per le macerie che, dunque, oggi risultano depositate illegittimamente su quei terreni: se non si fa una modifica, si rischiano responsabilità amministrative e anche penali''. Per il presidente dell'Anci, ''serve una norma quadro sul terremoto, che riguardi sia la prevenzione che gli interventi post-sisma, in un Paese continuamente sottoposto a scosse telluriche come l'Italia. Sono pronto a chiedere un incontro direttamente con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e faccio un appello al Parlamento e a tutte le forze politiche''.