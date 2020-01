FIRENZE:BUCA, MUORE DISABILE

mercoledì 15 gennaio 2020FIRENZE - ''La rabbia è il primo sentimento che provo di fronte alla tragica morte di Niccolò, ragazzo di 21 anni, disabile, caduto con la sua carrozzina appena uscito dall'università di Lettere in piazza Brunelleschi e in seguito deceduto dopo aver riportato un trauma cranico. Una notizia che colpisce anche più forte chi, come me, vive una condizione di difficoltà a muoversi a causa di una malattia''. Lo dichiara la consigliera comunale della Lega Michela Monaco. ''Appena eletta in Consiglio comunale mi sono data da fare perché la politica cittadina intervenisse per migliorare la situazione di Firenze, e di recente il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di cui sono prima firmataria per sanzionare gli esercizi pubblici che ancora abbiano barriere architettoniche, purtroppo ancora presenti in modo massiccio in città - aggiunge Monaco -. Ma dalle parole occorre passare ai fatti: l'amministrazione comunale deve varare subito un piano straordinario perché strade e marciapiedi siano sicuri per tutti, a partire da disabili e anziani, ma non solo. Anche bambini e genitori con passeggini, per non dire dei milioni di turisti che ci visitano ogni anno: in altre parole Firenze deve essere più accessibile per tutti''. ''Continuerò il mio impegno con forza raddoppiata da oggi. Alla famiglia e agli amici di Niccolò un forte abbraccio, la mia solidarietà e le più sincere condoglianze a nome di tutto il gruppo Lega in Consiglio comunale a Firenze'' conclude la consigliera della Lega.