BIBBIANO: VADANO IN GALERA!

mercoledì 15 gennaio 2020''Mi auguro che qualcuno finisca in galera. Ma al di la' dei processi e della galera qualcuno a sinistra dovrebbe chiedere scusa''. Matteo Salvini, numero uno della Lega, commenta cosi' la chiusura delle indagini sul caso degli affidi dei minori a Bibbiano, che vede 26 indagati per i quali e' stato chiesto il rinvio a giudizio con 108 capi di imputazione. ''Saro' a Bibbiano settimana prossima- conferma Salvini, oggi nel bolognese per il suo tour elettorale- invito tante mamme e papa', giovedi' 23 gennaio alle 18. ''Leggere alcuni atti e' impressionante, da papa'- dice ancora Salvini- e' un sistema marcio, corrotto, infame, che entra nelle case delle famiglie con l'inganno. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa, al di la' dei processi e della galera. Mi auguro che qualcuno finisca in galera, ma se qualcuno a sinistra, nel Pd, l'ha definito un raffreddore o un errore di percorso, mi auguro che chieda scusa''. Secondo Salvini, il caso di Bibbiano ''e' una vergogna mondiale. Qualcuno nel Pd l'ha nascosto, ha provato a far finta di niente. Qua ci sono 26 indagati ma piu' di cento capi di imputazione. Ci sono cose incredibili. Quelle sono bestie, non sono uomini. L'Emilia-Romagna merita di meglio, merita un sistema intorno alla famiglia piu' trasparente e piu' libero''.