GREEN DEAL E' MEGA BUFALA

mercoledì 15 gennaio 2020Il piano per investimenti da mille miliardi di euro entro il 2030 con cui la Commissione europea intende finanziare il ''Green deal'' e', in realta', ''un assegno scoperto''. E' quanto sostiene il quotidiano ''Handelsblatt'', spiegando che ''i fondi non ci sono'' per la Commissione europea. La questione e' che gli Stati membri dell'Ue difficilmente aumenteranno i propri contributi al bilancio europeo, necessari a finanziare il ''Green deal'' e il relativo piano per gli investimenti. A conti fatti, l'esecutivo dell'Ue disporrebbe esclusivamente di 7,5 miliardi di euro. LA Commissione europea intende quindi riallocare circa meta' dei fondi strutturali e sociali nei propri piani per l'ambiente e la transizione energetica. In questa sfida, svolgera' un ruolo essenziale anche la Banca europea per gli investimenti (Bei), che aumentera' la spesa in progetti per il clima dal 30 al 50 per cento del proprio volume di finanziamento totale. Secondo la Commissione europea, tra la riallocazione dei fondi strutturali e sociali e l'incremento della spesa da parte della Bei, la politica climatica dell'Ue otterra' risorse comprese tra gli 1,5 e gli 1,7 mila miliardi di euro. Previsioni ''che non convincono tutti'', nota ''Handelsblatt''. In particolare, per Sven Gielgold, capo della delegazione dei Verdi tedeschi al Parlamento europeo, ''la Commissione europea non ha i fondi, ma non osa dirlo apertamente, parla di mille miliardi di euro e dispone soltanto di 7,5 miliardi di euro''.