TARANTO: RABBIA DELLA GENTE

mercoledì 15 gennaio 2020Monta l'insofferenza e la rabbia dei lavoratori e della popolazione a Taranto su tre fronti aperti: lo stato dei rapporti tra ArcelorMittal e sindacati, il buio di notizie sulla trattativa per il rilancio del gruppo siderurgico e lo stallo pesante in cui versa il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) dopo che anche l'incontro di venerdi' prossimo e' stato rinviato. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil attendono il confronto con ArcelorMittal venerdi' a Roma per discutere degli istituti contrattuali, ma intanto una serie di richieste fatte dal territorio non ha ancora trovato risposta da parte dell'azienda. E' stato infatti chiesto un punto di situazione sull'assetto di marcia del siderurgico dopo che il Tribunale del Riesame ha scongiurato il 7 gennaio - accogliendo il ricorso di Ilva - lo spegnimento dell'altoforno 2 ma ArcelorMittal non ha ancora convocato i sindacati. L'incontro sul reparto Produzione lamiere, che doveva tenersi nei giorni scorsi, e' stato annullato dall'azienda pochi minuti dopo l'orario di convocazione e nello stesso reparto la Fim Cisl ha segnalato che alcuni lavoratori di manutenzione prima sono stati pre-allertati per il ritorno al lavoro e poi sono stati fermati.