ORBAN LASCIA PPE, LEYEN KO

mercoledì 15 gennaio 2020STRASBURGO - E' ''probabile'' che il primo ministro ungherese Viktor Orban con il suo partito Fidesz lasci il Partito Popolare Europeo, poiché ''non c'è motivo'' perché resti nel partito presieduto da Donald Tusk. Lo dice il copresidente del gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti Europei) Ryszard Antoni Legutko, membro del Pis, il partito nazionalista al governo in Polonia. ''Dovete chiedere a Fidesz - risponde a Strasburgo, a margine della plenaria, in merito alla possibilità che Orban esca dal Ppe - quello che so è che l'Ecr resterà l'Ecr. Non lasciamo, non andiamo da nessuna parte''. ''Non so quale sia la posizione di Viktor Orban - continua Legutko - ora è nel Partito Popolare Europeo, sta aspettando l'opinione dei saggi, ma probabilmente lascerà il Ppe''. ''Non c'è ragione perché stia lì, ma sarà una sua decisione. Dove andrà, se si unirà al gruppo di Matteo Salvini o all'Ecr, se e quando lascerà il Ppe, non lo so'', conclude il politico polacco. L'uscita del partito di maggioranza ungherese dal PPE produce un serio indebolimento della già fragile maggioranza su cui si regge la presidente Ue Leyen.