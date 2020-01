FRANCIA: SANITA' IN RIVOLTA

martedì 14 gennaio 2020PARIGI - Medici ospedalieri sul piede di guerra in Francia. Più di 1.200 camici bianchi, di cui la metà primari, hanno minacciato le dimissioni dalle loro funzioni amministrative se la ministra della Sanità, Agnès Buzyn, alla quale hanno indirizzato la lettera collettiva di dimissioni, non avvierà in tempi brevissimi una trattativa per risollevare le strutture sanitarie pubbliche. Al centro della protesta la mancanza di risorse per gli ospedali pubblici, che secondo i medici rischiano di non poter garantire ai cittadini la giusta assistenza. Nella lettera - accompagnata da una lista di sostegno con 5 mila firme di personale ospedaliero - i camici bianchi chiedono che il Governo si impegni a discutere di budget per gli ospedali e delle retribuzioni degli operatori. ''Non è più sostenibile il degrado del Servizio pubblico'', scrivono i medici in una lettera pubblicata sul quotidiano 'Libération'. Se non ci saranno risposte rapide, i 1.200 camici bianchi invieranno singole lettere di dimissioni, sempre amministrative. Non ci saranno ripercussioni sui pazienti, assicurano i 'dimissionari': gli assistiti continueranno a ricevere le loro cure, ma i camici bianchi non effettueranno alcun compito amministrativo e questo significa che l'ospedale non potrà essere rimborsato per le prestazioni. ''Il degrado delle condizioni di lavoro dei professionisti - scrivono i medici - è tale da rimettere in causa la qualità delle cure e mette a rischio la sicurezza dei pazienti'' .