GIORGETTI: SIA MATTARELLUM

martedì 14 gennaio 2020''Torniamo al Mattarellum'', un sistema elettorale ''che porta il nome di garanzia del nostro Presidente della Repubblica'' e anche ''perche' e' una legge che ha funzionato e che e' stata sinonimo di alternanza''. Lo dice Giancarlo Giorgetti in una intervista a Il Foglio, che invita le forze della maggioranza al dialogo, sulla legge elettorale abolita dalla Lega nel 2005. Una riforma elettorale, sottolinea Giorgetti, ''sarebbe bene farla avendo in mente l'interesse generale del paese e non quello particolare e contingente delle forze politiche''. Secondo il numero due della Lega interesse del Paese ''e' avere un sistema che consenta di avere, il giorno dopo le elezioni, un governo stabile, duraturo, che sia nelle condizioni di esercitare la sua funzione e che rispecchi rispettosamente l'indicazione democratica che arriva dal popolo elettore''. Giorgetti si appella ai partiti che ''momentaneamente rappresentano la maggioranza di governo'' affinche' il confronto coinvolga le opposizioni, ragionando insieme non su una legge del tutto proporzionale, come il Germanicum, bensi' su una formula che abbia almeno ''degli elementi di maggioritario, che e' il sistema che i cittadini apprezzano nelle amministrazioni locali'', dato che garantisce ''un rapporto piu' diretto tra elettori ed eletti e di conseguenza e' anche piu' sano perche' responsabilizza i parlamentari e toglie alle segreterie e ai leader le briglie di quel meccanismo pernicioso che fin qui e' stato la cooptazione di deputati e senatori''.