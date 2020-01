GERMANICUM? CDX STRAVINCE

martedì 14 gennaio 2020Con il nuovo sistema elettorale, il cosiddetto 'Germanicum' alla Camera la Lega otterrebbe 143, seggi, Forza Italia 30 e Fratelli d'Italia 49. Insieme i partiti del centrodestra avrebbero la maggioranza con 222 deputati. Il Partito Democratico otterrebbe 86 deputati, il Movimento Cinque Stelle 76, mentre Italia Viva otterrebbe 5 e 2 deputati alla Svp. La simulazione effettuata dall'Istituto di sondaggi youtrend tiene conto della legge elettorale depositata in commissione Affari Costituzionali della Camera (proporzionale, sbarramento al 5% e diritto di tribuna) e delle percentuali dei partiti secondo l'ultimo sondaggio del 9 gennaio. La simulazione tiene inoltre conto della riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Con il taglio infatti i deputati diventano 400 ed in senatori 200. Dal conteggio sono pero' esclusi i parlamentari eletti in Valle D'Aosta (1 deputato ed 1 senatore) e quelli eletti all'estero (8 deputati e 4 senatori) di conseguenza gli emicicli saranno di 391 deputati e 195 senatori. In base alla stessa simulazione, al Senato il partito di Matteo Salvini otterrebbe 72 seggi ed anche qui se venissero sommati insieme a quelli di Forza Italia 16 e Fratelli d'Italia 24, il centrodestra avrebbe la maggioranza con 112 senatori. Pd e M5s avrebbero rispettivamente 43 e 37 senatori mentre un senatore spetterebbe a Italia Viva e 2 alla Svp.