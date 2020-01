LIBIA: C'E' CESSATE IL FUOCO

martedì 14 gennaio 2020MOSCA - Il generale libico Khalifa Haftar si e' preso 48 ore per discutere con i suoi uomini l'accordo di tregua in Libia, firmata ieri dal capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Serraj. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, dopo che i colloqui intra-libici di ieri a Mosca sono finiti senza l'incontro tra Serraj e Haftar e con quest'ultimo che ha lasciato il tavolo senza firmare il documento. ''Il comandante dell'esercito nazionale libico (Lna) Haftar ha accolto positivamente la dichiarazione finale'' dei colloqui di ieri, ''ma prima di firmare si e' preso due giorni per discutere il documento con i leader delle tribu' sostenitrici dell'Lna'', ha fatto sapere il dicastero. Il cessate il fuoco in Libia resta in vigore per un periodo indeterminato. Lo annuncia l'esercito russo, riferendo che le due fazioni rivali libiche concordano su questa posizione.