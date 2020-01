CARCERE LAGER A REGGIOEMILIA

martedì 14 gennaio 2020''Devo dire che incontrando e ascoltando trovo situazioni incredibili. Ho visitato il carcere di Reggio-Emilia, dovrebbe essere chiuso. E’ pericoloso per detenuti e per chi ci lavora. Topi, doccia con acqua fredda, assenza di telecamere, mensa chiusa per muffa, camerate inservibili, assenza di telecamere, di vestiario e dispositivo delle pistole - vi ricordate il dramma dei ragazzi a Trieste dove non funzionava la fondina ed è stata rubata la pistola? - sono tutti fuori servizio. E’ un carcere fuori legge, in un Paese serio il Ministro della Giustizia sarebbe a Reggio-Emilia e decreterebbe la chiusura di un carcere con 500 detenuti e 200 lavoratori che lavorano in condizioni disumane. Ne ho visitati tanti, ma in condizioni così vergognose, mi vergogno che dei dipendenti pubblici siano costretti a lavorare così. Poi ci sono altri dipendenti pubblici, stamattina degli studenti di Firenze mi han girato un cartello di un docente di studi matematici dell’Università di Firenze che sul suo studio pubblico, di Università pubblica, da dipendente pubblico, ha un manifesto contro Salvini con la mia faccia. Vi pare normale?''. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5.