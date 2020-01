FINE CONCESSIONI BENETTON!

martedì 14 gennaio 2020E' necessario revocare la concessione sulle autostrade ad Aspi per tutelare ''prioritariamente gli interessi pubblici''. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fd'I) che e' intervenuto ai microfoni della trasmissione ''L'Italia s'e' desta'' su ''Radio Cusano Campus'', emittente dell'Universita' Niccolo' Cusano. Sulla revoca delle concessioni ad Aspi. ''Vanno tutelati prioritariamente gli interessi dello Stato, gli interessi pubblici - ha affermato Rampelli -. Non esiste un libero mercato che debba prendere il sopravvento se la cosa non conviene ai cittadini, cosi' come non esiste una mania di statalizzare, nazionalizzare qualunque tipo di cosa'', ha detto Rampelli. ''Nel caso delle autostrade - ha aggiunto - le autostrade le ha costruite lo Stato con i soldi dei cittadini, non le ha costruite Aspi. La rete gia' esisteva, la societa' Autostrade aveva le risorse per fare manutenzione ma non l'ha fatta. Ha incassato miliardi di euro l'anno che non sono stati reinvestiti''. Il deputato di Fd'I ha proseguito sostenendo che ''registriamo l'immane disgrazia del ponte Morandi, di cui come Stato ci sentiamo colpevoli perche' bisognava capire prima che Aspi non stava facendo i controlli e le manutenzioni concordate. Impropriamente spesso la responsabilita' viene data alla politica, in realta' esistono strutture tecniche preposte a svolgere questa funzione di controllo che evidentemente non hanno funzionato''. ''E magari la politica - ha sottolineato - che avrebbe dovuto vigilare su queste strutture tecniche, non lo ha fatto, fidandosi di queste strutture''.