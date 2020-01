AZZOLINA DEVE CHIARIRE!

lunedì 13 gennaio 2020''Il ministro Azzolina non risponde, o meglio si giustifica dicendo che il lavoro al centro delle polemiche non era la sua tesi di laurea, bensì una sua relazione finale, del suo percorso abilitante all'insegnamento, concludendo poi con i soliti insulti a Salvini. Bene, anzi male, perché se fosse vero il plagio, questo andrebbe ad inficiare un titolo ancora più importante della laurea, e cioè quel titolo che consente di lavorare come insegnante''. Lo dichiara il deputato della Lega, Rossano Sasso. ''Il ministro Azzolina ci ha abituato, nella sua austera comunicazione, alla severità degli studi, a un'idea distorta di meritocrazia che ha colpito decine di migliaia di precari storici, a una sorta di superiorità morale dei grillini nei confronti del mondo della politica. Bene, risponda una volta per tutte, senza insultare Salvini e faccia chiarezza''. ''Chi è a capo della scuola non può avere ombre del genere, soprattutto quando si chiede a gente di 50 anni (e che lavora da 20 come precario) di studiare perché è impreparato, altrimenti non merita di insegnare. La doppia morale dei 5 stelle non ci piace, per questo chiediamo che il Ministro venga a riferire in Aula o in commissione cultura. Faccia chiarezza. Nel frattempo, domani depositerò una interrogazione parlamentare. Vedremo se almeno questa volta non andrà fuori traccia'', conclude Sasso.