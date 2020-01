NO SALARIO MINIMO UE: BASSO!

lunedì 13 gennaio 2020Danimarca, Svezia e Finlandia si oppongono alla proposta della Commissione europea per l'introduzione di un salario minimo obbligatorio nell'Ue. Come riferisce il settimanale ''Der Spiegel'', i tre paesi, dove le retribuzioni dei lavoratori sono elevate, temono che l'iniziativa possa minare i propri modelli di contrattazione collettiva e abbassare i salari. Il governo danese ha quindi redatto una dichiarazione in cui afferma che il proprio sistema di contrattazione collettiva sara' esente da qualsiasi normativa europea in materia di salari. Stoccolma ed Helsinki si sono prontamente associate a Copenhagen. Il ministro del Lavoro danese, Peter Hummelgaard, ha affermato di impegnarsi affinche' ''quanti vengono retribuiti di meno in Europa ottengano salari piu' elevati''. Tuttavia, ha aggiunto il ministro del Lavoro danese, ''per raggiungere questo obiettivo, le tradizioni nazionali e i modelli salariali ben funzionanti dovrebbero essere rispettati''. A tal riguardo, Hummelgaard ha ricordato che, ''in Danimarca, i salari vengono negoziati esclusivamente tra sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, da piu' di 100 anni''. Come osserva ''Der Spiegel'', trai 28 Stati membri dell'Ue, soltanto Italia, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Cipro non hanno un salario minimo obbligatorio.