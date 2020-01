LIBIA: PACE SOLO CON PUTIN

lunedì 13 gennaio 2020BERLINO - Sebbene la Russia abbia aggravato il conflitto in Libia sostenendo l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) contro il governo di accordo nazionale di Tripoli, una stabilizzazione del paese e' possibile ''soltanto'' con il presidente russo, Vladimir Putin. In questo modo, il quotidiano ''Sueddeutsche Zeitung'', commenta gli ultimi sviluppi della crisi in Libia, dal cessate il fuoco nel paese mediato dai presidenti di Russia e Turchia, Putin e Recep Tayyip Erdogan, all'incontro dedicato alla situazione nel paese che il capo dello Stato russo ha avuto con il cancelliere tedesco Angela Merkel a Mosca nella giornata dell'11 gennaio scorso. Non a caso, quindi, durante la conferenza stampa con Putin seguita ai colloqui di Mosca, Merkel ha elogiato l'impegno di Russia e Turchia per raggiungere una tregua sia in Libia sia in Siria. Il cancelliere tedesco ''ha, infatti, bisogno della benevolenza di Mosca e Ankara per il processo di pace in Libia'', in particolare per la conferenza internazionale sul paese che, sotto l'egida dell'Onu, la Germania intende organizzare prossimamente a Berlino. La riunione e' ''un passo positivo nella giusta direzione, sebbene siano necessari ancora dei lavori preparatori'', ha affermato Putin durante la conferenza stampa con Merkel. In questo modo, secondo l'emittente radiofonica ''Deutsche Welle'', il presidente russo ha evidenziato il proprio appoggio alla conferenza di Berlino sulla Libia.