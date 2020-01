ALTRI 2 DEPUTATI M5S MOLLANO

giovedì 9 gennaio 2020Massimiliano De Toma e Rachele SILVESTRI, a quanto si apprende da fonti parlamentari grilline, sarebbero a un passo dall'addio al gruppo M5S alla Camera. Secondo un'altra fonte, i due deputati avrebbero già comunicato al presidente della Camera Roberto Fico la decisione di abbandonare il gruppo pentastellato per aderire al Misto. Questa sera alla Camera è in programma un'assemblea congiunta degli eletti M5S con il capo politico Luigi Di Maio che si preannuncia infuocata: focus sull'agenda di governo ma, soprattutto, sulla questione delle restituzioni, dopo l'indagine aperta dai probiviri sui parlamentari inadempienti. Le defezioni di parlamentari M5s quindi non si ferma. Oramai, procede al ritmo di 3-4 abbandoni alla settimana, da inizio anno sono cinque gli onorevoli pentastellati che hanno abbandonato il ''movimento''. Alcune voci in Parlamento, di chi non vuole essere per il momento citato, annunciano che sarebbero almeno trenta i parlamentari M5s che lasceranno il partito entro la fine di gennaio. Se dovesse accadere, il governo Conte non avrebbe più la maggioranza neppure alla camera.