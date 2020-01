FRANCIA FERMA: SCIOPERO!

giovedì 9 gennaio 2020PARIGI - Si tiene oggi a Parigi e nel resto della Francia una nuova giornata di scioperi generali e manifestazioni contro la riforma delle pensioni, mentre il governo cerca di trovare un'intesa con i sindacati, ma non ci riesce. Lo scrive il quotidiano francese ''Le Monde'', spiegando che l'intersindacale chiede il ritiro totale del progetto. Ai disagi nel trasporto ferroviario si aggiungono quelli del trasporto areo, con la Direzione dell'aviazione civile (Dac) che ha annunciato ''perturbazioni e ritardi''. Ad incrociare le braccia anche gli avvocati e i lavoratori delle raffinerie. La creazione di una ''eta' di equilibrio'' che fissa a 64 anni la soglia necessaria per ottenere la pensione a tasso pieno e' al centro dello scontro. Il ministro del Lavoro di Macron, Muriel Penicaud, ha dichiarato che questa misura al momento e' inserita all'interno del progetto inviato al Consiglio di Stato ma ''non pregiudica'' il contenuto finale del testo. Il primo ministro, Edouard Philippe, ha accolto positivamente la proposta di Laurent Berger, segretario del sindacato della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), che ha ipotizzato la creazione di una ''conferenza'' volta a finanziare il sistema pensionistico, ma il Cfdt è un sindacato minoritario e marginale, infatti l'adesione agli scioperi di oggi è enorme in tutta la Francia.