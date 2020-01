SI VA VERSO LA BREXIT DURA

giovedì 9 gennaio 2020La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l'incontro a Londra con il primo ministro britannico Boris Johnson, ha affermato che e' ''impossibile'' raggiungere l'obiettivo di concludere entro il 2020 un trattato tra il Regno Unito e l'Ue per i rapporti post-Brexit. Come riferito dalla stampa britannica, e' dunque negativo l'esito del primo incontro tra Johnson e von der Leyen, tenuto a Londra nella giornata di ieri 8 gennaio. Johnson ha ribadito di non essere disposto a estendere oltre la fine di quest'anno il ''periodo transitorio''. Il primo ministro del Regno Unito ha aggiunto che, dopo l'uscita del paese dall'Ue il 31 gennaio prossimo, intende avviare immediati negoziati sui rapporti futuri. L'obiettivo e' un trattato di libero scambio simile a quello tra l'Ue e il Canada. Durante una conferenza alla London School of Economics - notoriamente contraria alla Brexit - tenuta dopo l'incontro con Johnson, von der Leyen ha invece affermato che, ''senza un'estensione del periodo di transizione non possiamo aspettarci di mettere a punto ogni singolo aspetto delle future relazioni'' tra Ue e Regno Unito. Tuttavia, ha aggiunto von der Leyen, ''siamo pronti a lavorare giorno e notte per realizzare quel che e' possibile entro gli stretti limiti temporali'' indicati dal governo britannico.