SANCHEZ APPESO AI CATALANI

giovedì 9 gennaio 2020MADRID - Il nuovo presidente del governo spagnolo e leader socialista Pedro Sanchez e' solo un ''jolly'' nelle mani degli indipendentisti, che premono per mettere in atto la loro strategia di ''impunita' e secessionismo''. Lo scrive nell'editoriale di oggi il quotidiano spagnolo ''Abc'', commentando le pressanti richieste sottoposte al capo del governo dai membri del partito indipendentista Erc. Il quotidiano critica con sarcasmo lo ''stallo'' decisionale di Sanchez, che ha rimandato alla prossima settimana le nomine dei ministri: ora che il governo c'e', sferza Abc, ''non e' piu' urgente combattere l'estrema poverta' che perseguita undici milioni di spagnoli, ne' salvare milioni di lavoratori sfruttati dalla precarieta', ne' espellere l'etero-patriarcato dalla societa'. Il presidente del governo ha pieno titolo rimandato la formazione della sua nuova squadra alla settimana prossima, ridicolizzando il suo futuro vice presidente, Pablo Iglesias, che gia' aveva rivelato i nomi del suo capo di Gabinetto e di un Segretario di stato''. Per il quotidiano ''Abc'', l'intesa tra Psoe ed Erc era limitata all'investitura e puo' essere mantenuta fintanto che il nuovo governo adempie all'impegno di creare il tavolo dei negoziati tra l'esecutivo centrale e l'amministrazione catalana. Negoziati, prosegue il quotidiano, che per i separatisti dovranno tenersi ''in uno spazio parallelo a quello finora contemplato dallo statuto della Commissione bilaterale tra lo Stato e la Generalitat'', richiesta che ha gia' sollevato disaccordi.