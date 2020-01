NUOVI CAPI PER LA GERMANIA

mercoledì 8 gennaio 2020BERLINO - La Germania ''ha bisogno di nuovi capi''. In questo modo, il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' riassume le dichiarazioni con cui la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, ha definito ''una possibilita''' il rimpasto nel governo federale recentemente proposto dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Intervenendo alla riunione della Csu presso l'abbazia di Seeon in Baviera, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che per la Germania e' iniziato ''un nuovo decennio di grandi sfide''. Sono, quindi, necessarie ''grandi risposte politiche''. Nel 2030, la Germania dovra', infatti, essere ''innovativa, digitale, economicamente forte, sicura e rispettosa del clima''. Come nota la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', innovazione, digitale, clima ed economia sono stati i temi al centro del discorso con cui, in precedenza, Soeder aveva proposto un rimpasto e un ringiovanimento del governo federale, soprattutto per affrontare tali tematiche in maniera piu' efficiente. Senza esprimersi espressamente a favore di un rimpasto nell'esecutivo federale, Kramp-Karrenbauer ha inoltre evidenziato che la Germana ha bisogno di ''nuovi capi'' o ''volti nuovi'', da presentare ''nell'anno delle elezioni'', previste in Germania nel 2021.