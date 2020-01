G.B. PRONTA ATTACCARE L'IRAN

mercoledì 8 gennaio 2020LONDRA - Il Regno Unito non esclude un possibile attacco contro l'Iran, se la crisi provocata dall'uccisione del generale Qassem Soleimani dovesse degenerare in confitto aperto. Comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica dell'Ira, Soleimani e' deceduto nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad effettuato dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio scorso. Come riferisce il quotidiano ''The Times'', il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha dichiarato ieri, 7 gennaio alla Camera dei comuni che il Regno Unito desidera un allentamento della tensione in Medio Oriente. Allo stesso tempo, ha aggiunto Wallace, il governo e le forze armate del paese sono pronti a ogni evenienza. Rispondendo alle domande dei deputati su possibili azioni militari britanniche contro la Repubblica islamica, Wallace ha affermato: ''Il nostro dovere e' fare tutto il necessario per difendere ovunque le truppe e i cittadini del Regno Unito, non possiamo sapere cosa faranno l'Iran o altri ed e' per questo che ci riserviamo il diritto di prendere qualunque decisione appropriata''. Il ''Times'' riferisce poi che, nella riunione tenuta nella serata di ieri, Consiglio per la sicurezza nazionale del Regno Unito ha deciso di porre in stato di massima allerta tutte le forze britanniche presenti nell'area del Golfo Persico. In particolare si tratta di una fregata e di un incrociatore attraccati nella base navale di Jufair in Bahrein, dello squadrone di elicotteri della base aerea di al Udeid in Qatar, di dieci droni d'assalto ''Reaper'' di stanza in Kuwait e della squadriglia di cacciabombardieri Typhoon di Akrotiri a Cipro.