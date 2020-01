FIORAMONTI ATTACCA SUI SOLDI

mercoledì 8 gennaio 2020Dopo le dimissioni da ministro dell'Istruzione, il M5S ha attaccato con forza Lorenzo Fioramonti, reo di essere in arretrato di 70mila euro con le restituzioni previste dallo statuto del Movimento. ''È una forzatura, una cifra sproporzionata. Sarebbero 7 mila euro al mese di mancate restituzioni'', ribatte Fioramonti a Circo Massimo, su Radio Capital, '' La realtà è che ne devo poco meno di 20 mila. Li restituirò, destinandoli a un ente di ricerca che ho cominciato a costruire da ministro, il tecnopolo di Taranto, che ha una dotazione economica risibile”. Il problema delle restituzioni, che coinvolge diversi parlamentari 5 stelle, è nato secondo l'ex ministro anche da un cambio di rotta nella gestione dei conti: ''Ho deciso di non versare negli ultimi mesi perché si è passati da una donazione allo Stato a una donazione a un conto privato. E non si capisce chi lo gestisce: non c’è un revisore dei conti o un ente terzo che li gestisca, una fondazione o un'associazione a cui possa bussare e chiedere una ricevuta per sapere chi tocca questi fondi e per quale motivo. E questo ha creato problemi a tutti noi''. Le chiavi di quel conto, spiega Fioramonti, ''a quanto sappiamo le ha il signor Luigi Di Maio e gli ex capigruppo Patuanelli e D’Uva. Ma non sarebbe normale che un conto con milioni di euro venga gestito almeno come il conto di una bocciofila di quartiere? E c’è un ruolo sospetto di una organizzazione privata, la Casaleggio''. Un'impresa che, sottolinea il deputato, anche nella gestione del Movimento ''non si capisce che ruolo abbia. Se ha un ruolo tecnico, ben venga. Ma l'ho detto pubblicamente, così non va''. E Davide Casaleggio? Fioramonti dice ''l'ho incontrato solo due volte''.