LI.SI.PO. ACCUSA IL GOVERNO

mercoledì 8 gennaio 2020Programmi tv, tg, giornali, etc. si sbizzarriscono ogni giorno e momento nell’aggiornare i cittadini sulle varie iniziative dei leader politici dei vari schieramenti – ha dichiarato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto – Una marea di chiacchiere, di elucubrazioni, di congetture, di gossip più o meno interessanti, sta scandendo il declino della nostra democrazia e forse del nostro Paese. Vi sono problemi enormi e gravissimi che riguardano gli italiani – ha continuato DE LIETO – : milioni di pensionati alla fame, con pensioni oramai ridicole che, nel corso degli anni, hanno perso il potere d’acquisito; fabbriche e attività agricole, commerciali e artigianali che abbassano i battenti e creano sempre nuova disoccupazione; la criminalità di tutti i tipi e di tutte le specie che scorrazza in lungo e in largo sul nostro territorio nazionale, senza che i fieri proponimenti del Governo di turno servano a qualcosa. Accanto a questi vi sono tanti, ma tanti altri problemi veri che toccano la vita e gli interessi concreti dei nostri cittadini. …. I “padroni del vapore” non si stanno accorgendo che hanno perso il contatto con il Paese reale – ha concluso DE LIETO – e con i problemi veri della gente e si perdono in vuote chiacchiere che non interessano nessuno e che servono solo ad aumentare la già siderale distanza fra certa politica politicante e la gente, quella vera che ha il problema di arrivare alla fine del mese ed assicurare l’indispensabile alla propria famiglia.