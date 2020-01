MERCATI TIFANO TRUMP

martedì 7 gennaio 2020I mercati tifano per Donald Trump in questa serrata e pericolosa contesa con l'Iran e le Borse confermano il rimbalzo di ieri. I listini europei viaggiano col vento in poppa, sulla scia dei guadagni di Wall Street e dell'Asia. L'oro frena dopo il top da 8 mesi dei giorni scorsi e il petrolio rallenta ma resta ben posizionato, dopo aver sfiorato quota 70 dollari al barile. I mercati in questi giorni hanno guardato con preoccupazione alle tensioni tra Iran e Usa, innestate dall'uccisione del generale iraniano, Qassem Soleimani, che hanno assunto l'aspetto di pericolosi venti di guerra. A prevalere e' quindi stata una scarsa propensione al rischio. Poi, ieri sera la ruota ha girato e la propensione al rischio e' tornata a prevalere. Cosa e' successo? La partita e' tutta politica e si lega alle presidenziali Usa, una sfida in vista della quale i mercati tifano per la rielezione di Donald Trump. Ieri la notizia che Washington ha smentito il ritiro delle truppe Usa dall'Iraq ha fatto pendere la bilancia verso un rimbalzo di Wall Street, poiche' in mercati l'hanno letta come un rafforzamento della posizione di Trump nella contesa con l'Iran. La smentita del ritiro consente al presidente Usa di poter giocarsi meglio la carta vincente dell'uccisione di Soleimani. Il vantaggio politico ottenuto da Trump con questa decisione è indiscutibile. L'effetto domino della chiusura positiva di ieri a Wall Street oggi ha influenzato positivamente Tokyo, e ha galvanizzato i listini europei, con Londra che sale dello 0,13%, Milano dello 0,8%, Francoforte dell'1,16% e Parigi dello 0,67%. Anche i future di Wall Street mostrano segnali di rialzi e quindi confermano il rimbalzo di ieri.