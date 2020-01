POTERE D'ACQUISTO -6,6%

martedì 7 gennaio 2020''I dati Istat sulla situazione economica delle famiglie, che vedono nel III trimestre del 2019 una crescita del potere d'acquisto delle famiglie e del reddito disponibile del +0,3% rispetto al periodo precedente, rappresentano solo una 'illusione ottica' e non corrispondono in alcun modo ad un reale arricchimento delle famiglie. Lo afferma il Codacons, commentando i numeri forniti oggi dall'istituto di statistica. ''Reddito e potere d'acquisto degli italiani crescono solo sulla carta e solo grazie ai prezzi al dettaglio bloccati, con l'inflazione che da mesi appare ferma'', spiega il presidente Carlo Rienzi. ''I consumi invece crescono appena del +0,4% rispetto al trimestre precedente, un dato decisamente deludente. La situazione del potere d'acquisto delle famiglie potrebbe pero' subire modifiche nei prossimi mesi, a causa del caro-benzina che rischia di determinare una ondata di rincari dei prezzi al dettaglio in tutti i settori. La strada per recuperare il gap con il passato e' ancora molto lunga. Basti pensare che tra il 2008 e il 2018, la capacita' di spesa dei consumatori ha subito una drastica riduzione, accentuata nel periodo della crisi economica, e il saldo ad oggi risulta ancora negativo, con una perdita complessiva del potere d'acquisto delle famiglie del -6,6% in 10 anni'', conclude Rienzi.