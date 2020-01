MACRON PREMIA BLACKROCK...

venerdì 3 gennaio 2020E' bufera in Francia dopo che il primo gennaio scorso è stato conferito il grado di ufficiale della Legione d'Onore a Jean-François Cirelli, il numero uno di BalckRock France. E questo mentre il Governo di Edouard Philippe sembra aprire a qualche modifiche sul progetto di riforma delle pensioni, fortemente contestato dai sindacati che oggi sono ancora in sciopero per il trentesimo giorno consecutivo. Il caso Blackrock era scoppiato già a dicembre dopo che 'Mediapart' aveva denunciato presunti rapporti molto stretti tra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e Larry Fink, il cofondatore e presidente del colosso finanziario. Secondo il quotidiano online transalpino la società di gestione del risparmio il cui patrimonio si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari avrebbe dato molti consigli sul progetto di riforma delle pensioni allo studio del Governo. Il conferimento del grado di ufficiale della Legione d'onore al numero uno francese di Blackrock è stata quindi, per molti, tra cui il sindacato francese Cgt, protagonista degli scioperi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Le critiche sono arrivate dalla sinistra come dalla destra: dal Partito socialista alla France Insoumise, da Les Republicains fino al Rassemblement National il partito di Marine Le Pen.