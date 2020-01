AUMENTA RIVOLTA IN FRANCIA

venerdì 3 gennaio 2020Macron cerca un difficilissimo compromesso sulla riforma delle pensioni per tentare di mettere fine alle proteste che dal 5 dicembre scorso stanno bloccando il paese. Lo scrive il quotidiano ''Le Monde'', spiegando che il capo di Stato e' consapevole de rischi che corre. ''Si tratta di un progetto di giustizia e di progresso sociale'', ha detto Macron durante il suo tradizionale discorso di fine anno. Il capo di Stato non ha evocato direttamente la soppressione di 42 regimi pensionistici speciali, limitandosi a sottolineare la volonta' ''di fare in modo che un euro di contributi versato porti agli stessi diritti per tutti dalla prima ora di lavoro''. ma il suo discorso ha aumentato anziché diminuito le proteste. Oltre ai sindacati, che hanno indetto un nuovo sciopero generale per il 9 gennaio, ora ci sono molte altre categorie pronte a tornare in strada per chiedere il ritiro del testo. Tra queste c'e' quella degli avvocati e dei lavoratori delle raffinerie. Il quotidiano ''Les Echos'' ricorda che ieri, 2 gennaio, gli scioperi nelle ferrovie nazionali hanno raggiunto i 29 giorni consecutivi, stabilendo un nuovo record. Sempre ieri si e' tenuta nei pressi del quartiere dell'Opèra di Parigi una manifestazione non dichiarata, sgomberata con lancio di lacrimogeni e cariche da parte della polizia. Il segretario del partito di Macron Rèpublique en marche, Stanislas Guerini, ha fatto sapere attraverso un post su Twitter che molti manifestanti hanno cercato di penetrare all'interno della sede del partito.