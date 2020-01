EGITTO CREA FRONTE ANTITURCO

venerdì 3 gennaio 2020IL CAIRO - L'Egitto ha attivato tutti i canali diplomatici a disposizione dopo il via libera del parlamento turco ad una mozione che consente alla Turchia di inviare truppe in Libia. Ieri sera, infatti, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha intrattenuto delle conversazioni telefoniche che le controparti di Arabia Saudita, Grecia, Cipro ed Emirati Arabi Uniti per discutere della ''pericolosa escalation da parte turca''. A renderlo noto e' lo stesso dicastero degli Affari esteri egiziano in un comunicato stampa. Stando a quanto riferito dal Cairo, tutti hanno concordato sulle ''pericolose conseguenze di questo sviluppo sulla sicurezza nazionale araba, sulla sicurezza regionale, sulla sicurezza del Mediterraneo e sulla stabilita' dell'intera regione''. In un'altra nota separata, il ministero informa che Shoukry ha intrattenuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert C. O'Brien, al quale ha espresso la preoccupazione per ''la pericolosa escalation che minaccia la pace e la sicurezza e complica ulteriormente la situazione in Libia''.