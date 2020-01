TOTI: ITALIA SEMBRA NEL 1992

venerdì 3 gennaio 2020''Leggendo i giornali stamani, che casino! Partiti che si spaccano, Parlamento e Governo paralizzati dai veti incrociati, poche idee e nessuno con la forza di portarle avanti. E' cominciato il 2020, ma sembra di essere nel 1992. Il Paese attraversa una crisi di sistema. Che si fa? A me vengono in mente due cose. Primo: proviamo, con buona volonta', a rimettere insieme le forze migliori del Paese, quei cittadini che con moderazione, ma con determinazione, sono stufi di liti, di grida, di esagerazioni, della politica del ''giorno per giorno''. Sono tanti, ne sono certo, divisi e frastornati. Facciamo un passo avanti tutti insieme, bisogna dargli un riferimento. Secondo: ripartiamo dalle Regioni e dai Sindaci, le uniche amministrazioni elette direttamente dai cittadini, che sono stufi di Governi strampalati che neppure hanno potuto scegliere e impongono le proprie idee.Non credo che basti, ma sono due idee. L'Italia non sta vivendo una crisi politica, ma una crisi di sistema. Se non cambia schema di gioco e non torna un po' di ''normalita''' rischiano di perdere tutti, anche quelli che oggi pensano di vincere!''. Lo scrive il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.