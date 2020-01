MINACCIA DEI TURCHI IN LIBIA

venerdì 3 gennaio 2020L'invio di truppe turche in Libia rappresenta una ''pericolosa minaccia'' alla stabilita' regionale. Questa la posizione assunta dai capi di Stato e di governo di Cipro, Grecia ed Israele, Nicos Anastasiades, Kyriakos Mitsotakis e Benjamin Netanyahu condannando con forza l'approvazione dell'invio di forze militari turche in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) da parte della Grande assemblea nazionale della Turchia. ''Questa decisione costituisce una grave violazione della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impone un embargo sulle armi in Libia e mina seriamente gli sforzi della comunita' internazionale per trovare una soluzione pacifica e politica al conflitto libico'', affermano i leader dei tre paesi in una dichiarazione congiunta adottata ieri ad Atene dove hanno preso parte ieri alla firma dell'accordo per la costruzione del gasdotto East-Med. ''Segna una pericolosa escalation del conflitto e un significativo deterioramento della situazione. La Turchia non dovrebbe violare l'accordo politico libico e le relative risoluzioni delle Nazioni Unite. Le ripercussioni di una tale mossa sconsiderata saranno disastrose per la stabilita' e la pace dell'intera regione. Ankara dovrebbe astenersi dal prendere tali provvedimenti, il che viola palesemente la sovranita' e l'indipendenza nazionali libiche'', si aggiunge nella dichiarazione.