LA GRANDE FUGA DI GHOSN

giovedì 2 gennaio 2020PARIGI - Scappando in Libano per sfuggire alla giustizia giapponese, l'ex presidente dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, ha preso tutti in contropiede. Lo scrive la stampa francese, ricordando che Ghosn e' stato arrestato a Tokyo nel novembre dello scorso anno per sospetta frode fiscale e si trovava nella capitale nipponica agli arresti domiciliari. La fuga dell'ex manager e' frutto di un piano preparato fin nei minimi dettagli, che secondo alcune fonti sarebbe stato organizzato da una societa' di sicurezza privata. Secondo i medi libanesi Ghosn si sarebbe nascosto all'interno della custodia di uno strumento musicale. In possesso della nazionalita' francese, libanese e brasiliana, l'uomo d'affari e' arrivato a Beirut esibendo un passaporto francese e una carta d'identita' libanese. La rocambolesca evasione mette in imbarazzo le autorita' giapponesi, rimaste spiazzate dal gesto dell'ex presidente dell'alleanza. La Francia, invece, mantiene un profilo basso. Il Ministero degli Affari esteri di Parigi ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza della notizia dai giornali e di non avere ''nessuna conoscenza'' delle circostanze in cui e' avvenuta la fuga. ''Nessuno e' al di sopra delle leggi'', hanno detto il ministro dell'Interno, Christophe Castaner e il sottosegretario al ministero dell'Economia, Agnes Pannier-Runacher. Quest'ultima ha dichiarato ai microfoni dell'emittente televisiva ''Bfm tv'' che Ghosn non verra' estradato in Giappone se tornera' in Francia perche' Parigi ''non estrada mai i suoi cittadini''.