GIORGIA MELONI TOP 20 MONDO

giovedì 2 gennaio 2020LONDRA - Giorgia Meloni è uno dei venti volti che potrebbero orientare il mondo nel 2020. Il quotidiano inglese 'The Times' ha inserito la presidente di Fdi in una lista di 20 personaggi che, ognuno nel proprio campo d'azione e nell'ambito della loro professione, potrebbero ''plasmare il mondo'', come sostiene il titolo del servizio, nell'anno appena iniziato. Il quotidiano inglese è rimasto particolarmente colpito dal successo ottenuto dal comizio rap - poi diventato un vero tormentone sul web - nel quale la leader di Fdi gridava a piena voce 'sono Giorgia, sono una donna, sono una madre sono cristiana'. Protagonista della crescita di Fdi dal 4,4 al 10% alle elezioni politiche del 2018, e alla guida di un partito in grado di ''rubare voti'' nel bacino elettorale di Salvini, Giorgia Meloni a dispetto della sua età è una veterana della politica, conclude il quotidiano inglese, essendo deputata da diverse legislature ed avendo guidato un ministero nel governo Berlusconi nel 2008.